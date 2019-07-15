В Україні найбільше фальсифікували міжнародний іспит з основ медицини

- 07.08.2019 12:26
В Україні найбільше фальсифікували міжнародний іспит з основ медицини

МОЗ: в Україні найбільше фальсифікували міжнародний іспит з основ медицини IFOM

У Міністерстві охорони здоров'я України заявили про фальсифікації на міжнародному екзамені з основ медицини IFOM і мають намір звернутися в правоохоронні органи.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський.

«Міжнародний іспит з основ медицини відбувся в Україні вперше як частина Єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Особливість цього іспиту полягає в тому, що міжнародна панель експертів становить питання, які позбавлені будь-якої національної, якоюсь особливою забарвлення, пов'язаної з країною походження експерта. Далі ці питання збираються в одному банку даних, переводяться на національні мови, і цей іспит проводиться в різних країнах », - пояснив Лінчевський.

За його словами, цей іспит проводять в 2-ти країнах, він дозволяє порівняти як якість підготовки між студентами, так і якість підготовки між різними університетами, різними країнами.

«Треба сказати, що цей іспит студенти здали. Середній бал по країні становив 30%. Міжнародна група порівняння проходить цей екзамен в середньому на 54%, що десь відображає різницю підготовки, різницю в якості медичної освіти українського і міжнародного », - зазначив представник міністерства.

У той же час Лінчевський заявив: «Ми зіткнулися з небувалим масштабом саботування, фальсифікацій вкрай непорядного поведінки з боку окремих студентів, з боку окремих викладачів, ректорів і з боку колишнього керівництва Центру тестування».

Представник МОЗ підкреслив, що цей іспит забезпечує «чесність українського диплома лікаря».

«Це кінець епохи продажу дипломів, кінець епохи підробки сертифікатів. Тепер, з введенням цього іспиту, з тим, як він стає обов'язковим, лікарські дипломи більше не продаватимуться. І ось тут, при першій здачі такого іспиту, ми зіткнулися із шаленим спротивом і, на жаль, ректорського, викладацького складу та колишнього Центру тестування, і окремих студентів », - підкреслив Лінчевський.

Відзначається, що всього іспит здавали 10 тис. 99 студентів, з яких 7 тис. 140 студентів - українською мовою. На іспит не з'явилися 2 тис. 783 студента, 79% з яких - без поважної причини.

«Комісія звертатиметься до правоохоронних органів, в поліцію, в Службу безпеки. Ми проводимо внутрішні розслідування для того, щоб все і студенти, і Проктор, і адміністрація понесли відповідальність за таку поведінку », - підкреслив Лінчевський.

Як повідомляв «Журналіст», Україна входить в трійку гол

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: екзамен для студентів медиків 2019, як домовитися, корупція медицина

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