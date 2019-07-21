



Явка виборців у Чернівецькій області 21.07.2019 року - 22.07.2019 14:37

Стала відома явка виборців у Чернівецькій області. На Буковині проголосували 27,91% виборців

Центральна виборча комісія підсумувала результати голосування у Чернівецькій області станом на 16 годину.

Ліідирує виборчий округ №201, де явка становить 30,26%. Трохи менш активно голосували на виборчому окрузі № 204 – 29,52%.

Приблизно однакові показники на виборчих округах №202 і №203 – 25,32% і 26,71% відповідно.

Платинова Буковина, Чернівці

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