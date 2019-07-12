Україна серед лідерів за кількістю туристів на Мальдивах- 17.07.2019 10:29
Україна зайняла одну з лідерських позицій серед європейських країн, туристи якої відвідали в минулому році Мальдіви.
Про це повідомили в Офісі туризму та промоції Мальдів, передає УНН.
Так, туристичний потік з України на Мальдіви виріс за минулий рік на 17,6%. І це найбільший показник зростання серед європейських країн.
Всього за 2018 рік Мальдівські острови відвідали 9722 туриста з України.
І в нинішньому році зростання триває. За перше півріччя кількість поїздок на Мальдіви збільшилася на 8% в порівнянні з минулим роком.
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