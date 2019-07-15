



Гейл Арчер виступить в Чернівцях 15.07 - 15.07.2019 10:35

Відома американська органістка Гейл Арчер виступить в Будинку органної та камерної музики в Чернівцях ( Вірменська цеква) . Концерт відудеться вже сьогодні в понеділок 15 липня о 18.30 за Київським часом. Творчість Гейл Арчер поєднує в собі таланти музикунта-віртуоза і надхненного дослідника. Її тематичні концерти - завжди захоплюючі і тонко висвітлені визнанням публіки і критики.

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