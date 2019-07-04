Кортеж президента України Зеленського потрапив у аварію

- 14.07.2019 00:56
Кортеж президента України Зеленського потрапив у аварію

 Кортеж президента України Володимира Зеленського потрапив в аварію в Запорізькій області. Про це повідомляє «Страна.UA».

Дорожньо-транспортна пригода  за участю трьох автомобілів і автобусів, який перевозив дітей. За даними видання, дві машини Volkswagen Touareg з кортежу Зеленого обгоняли колонну автобусів, в результаті чого один з них упав в кювет. На щастя, обійшлось без жертв.

Також повідомляється, що в кортежі  виявився лінійний склад Управління державної охорони (УГО), який повертався з виборчої комісії до державної служби в Киеві. Автомобіля українського лідера серед машин не було - він прибув у столиці на літаку.

Фото: @Larchiks2

«В УГО через постоянні люстрації наразі неразбериха і бардак: з 30 водіїв в штаті працює половина. Через брак кадрів і плотного роочого графіка водії не спят сутками », - назвав причину ДТП джерело видання.

Ключові слова: аварія кортеж Зеленського

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