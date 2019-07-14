В Чернівцях пройшла злива- 14.07.2019 23:39
Сьогодні 14.07 в Чернівцях прошла злива, яка на деякий час підтопили вулицю Головна в районі друкарні та автовокзалу. Синоптики попереджали ймовірність опадів 98%, влажність 95%, та вітер 5 хв/ч. Вони не помилились. Це не вперший раз дощі підтоплюють Чернівці. Перегляньте архівне відео потужної зливи 2010 року де ато по вікна затопило а перехожий чоловік буквально з головою пірнає у калюжу.
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