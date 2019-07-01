Зеленський звільнив 10 голів райадміністрацій в Чернівецькій області

- 13.07.2019 11:36
Зеленський звільнив 10 голів райадміністрацій в Чернівецькій області


Президент Володимир Зеленський звільнив 10 голів районних державних адміністрацій в Чернівецькій області.
Про це йдеться в розпорядженнях Президента №№ 194 / 2019-203 / 2019 від 11 липня, передають Українські Новини.

Були звільнені голова Хотинської районної адміністрації Петро Допіряк, голова Сторожинецької райадміністрації Ярослав Бартош, Сокирянської - Петро Бескупскій, Путильської - Микола Савчук, Новоселицької - Євгенія Бойко, Кельменецької - Віталій Швець, Заставнивської - Юрій Китаро.

Крім того, Зеленський звільнив голову Глибоцької райдержадміністрації Георгія Прийду, голови Герцаївської райадміністрації Віорела Ястремського і голови Вижницької райадміністрації Руслана Сенчука.

Всі вони були звільнені у зв'язку із закінченням повноважень попереднього Президента Петра Порошенка.

Платинова Буковина, Чернівці

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