Зеленський звільнив 10 голів райадміністрацій в Чернівецькій області- 13.07.2019 11:36
Президент Володимир Зеленський звільнив 10 голів районних державних адміністрацій в Чернівецькій області.
Про це йдеться в розпорядженнях Президента №№ 194 / 2019-203 / 2019 від 11 липня, передають Українські Новини.
Були звільнені голова Хотинської районної адміністрації Петро Допіряк, голова Сторожинецької райадміністрації Ярослав Бартош, Сокирянської - Петро Бескупскій, Путильської - Микола Савчук, Новоселицької - Євгенія Бойко, Кельменецької - Віталій Швець, Заставнивської - Юрій Китаро.
Крім того, Зеленський звільнив голову Глибоцької райдержадміністрації Георгія Прийду, голови Герцаївської райадміністрації Віорела Ястремського і голови Вижницької райадміністрації Руслана Сенчука.
Всі вони були звільнені у зв'язку із закінченням повноважень попереднього Президента Петра Порошенка.
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