



Хакери пограбували японську біржу на $ 32 мільйони бінкоінів - 12.07.2019 11:44



З японської онлайн-біржі Bitpoint невідомі хакери вкрали криптовалюта на 32 мільйони доларів. Про це повідомляє портал CoinDesk.

"З Bitpoint, ліцензованої біржі криптовалюта в Японії, хакери вкрали криптовалюта на суму в 32 мільйони доларів", - йдеться в повідомленні.

Після пограбування робота біржі була припинена. Поки що невідомо, на якій саме стадії операцій сталося пограбування.

Відзначається, що на біржі Bitpoint торгуються п'ять криптовалюта - Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Litecoin і Ripple (XRP).

Як повідомлялося, керівництво Telegram'a розіслало листи інвесторам блокчейн-платформи TON. Запуск нової криптовалюта очікується в третьому кварталі (липень-вересень) 2019 року.

Відзначимо, що в кінці червня ціна біткоіни вперше з 2018 року перевищила позначку 13 тисяч доларів. Потім стався відскок вниз до 10 і відновилося зростання. На поточний момент біткоіни торгується в районі 11 600 доларів за "монету".

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