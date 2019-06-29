



Дівчина, яка лизала морозиво, піде під суд - 06.07.2019 15:48

Дівчина з вірусного ролика піде під суд

Дівчині, яка лизнула морозиво Blue Bell в американському магазині і прибрала його назад в холодильник, загрожує до 20 років в'язниці, повідомляє NBC News. Інцидент був записаний і опублікований в соцмережах, ролик став популярний.

За попередніми даними поліції, все відбулося 28 червня в магазині Walmart в місті Лафкін на сході штату Техас. Порушницю вдалося ідентифікувати. В даний час співробітники очікують остаточного підтвердження особи героїні ролика, щоб приступити до отримання ордера на арешт.

Дівчині хочуть звинуватити в кримінальному злочині - псування споживчого товару. Їй загрожує від двох до 20 років в'язниці і штраф до 10 тисяч доларів (635 тисяч рублів). Поліція також висловила бажання поговорити з чоловіком, який вів зйомку і примовляв «лизни, лизни».

Виробник десерту Blue Bell Creameries засудив дії героїні вірусного відео. Як запобіжних заходів магазин зняв з продажу все морозиво компанії з тим смаком, який вважала за краще дівчина з ролика. За попередніми даними, упаковку, яку розкрила героїня ролика, вдалося знайти.



Відео стало вірусним на початку липня. На ньому дівчина лизнула морозиво в магазині і поставило його назад. Ролик з нею був опублікований користувачем Twitter з ніком Optimus Primal.

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