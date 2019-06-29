Дівчина, яка лизала морозиво, піде під суд

- 06.07.2019 15:48
Дівчина, яка лизала морозиво, піде під суд

Дівчина з вірусного ролика піде під суд
Дівчині, яка лизнула морозиво Blue Bell в американському магазині і прибрала його назад в холодильник, загрожує до 20 років в'язниці, повідомляє NBC News. Інцидент був записаний і опублікований в соцмережах, ролик став популярний.

За попередніми даними поліції, все відбулося 28 червня в магазині Walmart в місті Лафкін на сході штату Техас. Порушницю вдалося ідентифікувати. В даний час співробітники очікують остаточного підтвердження особи героїні ролика, щоб приступити до отримання ордера на арешт.

Дівчині хочуть звинуватити в кримінальному злочині - псування споживчого товару. Їй загрожує від двох до 20 років в'язниці і штраф до 10 тисяч доларів (635 тисяч рублів). Поліція також висловила бажання поговорити з чоловіком, який вів зйомку і примовляв «лизни, лизни».
Виробник десерту Blue Bell Creameries засудив дії героїні вірусного відео. Як запобіжних заходів магазин зняв з продажу все морозиво компанії з тим смаком, який вважала за краще дівчина з ролика. За попередніми даними, упаковку, яку розкрила героїня ролика, вдалося знайти.

Відео стало вірусним на початку липня. На ньому дівчина лизнула морозиво в магазині і поставило його назад. Ролик з нею був опублікований користувачем Twitter з ніком Optimus Primal.

Ключові слова: морозиво Blue Bell, Twitter Optimus Primal.

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Фіскали інформують наявність боргу – негативне явище для бізнесу. Зі слів начальника Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області Сергія Лєсніка недонадходження податків
- 05.07.2019 16:33
Програма Петрівського ярмарку 2019 Заходи Час проведення Місце проведення
- 05.07.2019 16:11
Українці заплатять за кандидатів 2 мільярди гривень На таку суму доведеться розщедритися платникам податків за політичну агітацію партій.
- 04.07.2019 16:48
Буковинські правоохоронці примусово повернули на батьківщину злочинця-іноземця Упродовж восьми років громадянин сусідньої держави відбував покарання у виправній колонії
- 04.07.2019 12:33
1 липня в Росії загинули 14 моряків-підводників. Це сталося практично в річницю трагічної загибелі підводного човна "Курськ". Нове НП
- 02.07.2019 10:34
Харківський літак з Єгипту екстрено сів в «Борисполі» Літак з Шарма не зміг сісти в Харкові і екстрено з" швидкими "і пожежними приземлився в
- 01.07.2019 16:23
Під час дорожньо-транспортних пригод травмувалися двоє дітей і двоє дорослих. Один із водіїв перебуває у тяжкому стані. 30 червня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про зіткнення двох автомобілів на об’їзній дорозі Чернівців поблизу села Магала.
- 01.07.2019 16:10
В Україні 2 липня пройдуть дощі з грозами та градом На цьому тижні сильна спека в Україні малоймовірна, повідомили синопники.
- 01.07.2019 15:17
Навчання на курсах місто Чернівці Жителі сучасних міст часто ведуть малорухливий спосіб життя, регулярно
- 01.07.2019 10:45
Подробиці щодо жінки, яка викинула власну дитину у валізі на околиці Чернівців. Фото Усіх, хто може знати її місцеперебування, просять відгукнутися.
- 29.06.2019 16:51

Всі новини