



Буковинські правоохоронці примусово повернули на батьківщину злочинця-іноземця - 04.07.2019 12:33

Упродовж восьми років громадянин сусідньої держави відбував покарання у виправній колонії за скоєння тяжкого злочину на території України. Щоб попередити повторне вчинення ним злочинів в Україні, працівники поліції звернулися до міграційної служби із поданням про примусове повернення іноземця до країни походження.

Сьогодні, 4-го липня, співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми спільно з Управлінням стратегічних розслідувань ГУНП в Чернівецькій області і територіальним підрозділом Державної міграційної служби затримали 35-річного іноземця, який щойно звільнився із виправного закладу. Там чоловік відбував покарання за скоєння розбійного нападу.

Працівники поліції ознайомили іноземця з постановою про його примусове повернення до країни походження із забороною в'їзду на територію нашої держави строком на три роки. Через пункт пропуску поліцейські спільно з працівниками Чернівецького прикордонного загону повернули чоловіка на його батьківщину.

Робота з нагляду та контролю за виконанням на Буковині законодавства у міграційній сфері триває. Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Чернівецькій області постійно здійснюють заходи щодо виявлення злочинів, скоєних іноземцями. Крім цього, поліцейські тримають на контролі унеможливлення легалізації на території України іноземців, які раніше скоїли кримінальні чи адміністративні правопорушення.

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