Харківський літак з Єгипту екстрено сів в «Борисполі»- 01.07.2019 16:23
Харківський літак з Єгипту екстрено сів в «Борисполі» При цьому туристам не пропонують ні воду, ні їжу
Літак авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс Шарм-ель-Шейх - Харків, екстрено приземлився в аеропорту "Бориспіль" (Київ). Про це в соцмережах повідомили пасажири літака, передає Depo.Харьков.
Літак з Шарма не зміг сісти в Харкові і екстрено з" швидкими "і пожежними приземлився в" Борисполі ", ніхто не постраждав - але в аеропорту народ лютує, - відзначили очевидці.
У прес-службі авіакомпанії повідомили, що посадка літака, що виконував рейс Шарм-ель-Шейх - Харків, в аеропорту Бориспіль відбулася з технічних причин з міркувань безпеки пасажирів.
"Ряд рейсів 1 липня 2019 вилітає з затримками. Причина - в двох літаків були виявлені несправності", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що за статистикою Міністерства інфраструктури України, SkyUp займає середні позиції по пунктуальності польотів. Статистика враховує всі рейси авіакомпанії, навіть чартерні.
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