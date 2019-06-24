



Харківський літак з Єгипту екстрено сів в «Борисполі» - 01.07.2019 16:23

Харківський літак з Єгипту екстрено сів в «Борисполі» При цьому туристам не пропонують ні воду, ні їжу

Літак авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс Шарм-ель-Шейх - Харків, екстрено приземлився в аеропорту "Бориспіль" (Київ). Про це в соцмережах повідомили пасажири літака, передає Depo.Харьков.

Літак з Шарма не зміг сісти в Харкові і екстрено з" швидкими "і пожежними приземлився в" Борисполі ", ніхто не постраждав - але в аеропорту народ лютує, - відзначили очевидці.

У прес-службі авіакомпанії повідомили, що посадка літака, що виконував рейс Шарм-ель-Шейх - Харків, в аеропорту Бориспіль відбулася з технічних причин з міркувань безпеки пасажирів.

"Ряд рейсів 1 липня 2019 вилітає з затримками. Причина - в двох літаків були виявлені несправності", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що за статистикою Міністерства інфраструктури України, SkyUp займає середні позиції по пунктуальності польотів. Статистика враховує всі рейси авіакомпанії, навіть чартерні.

Платинова Буковина, Чернівці

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