В Україні 2 липня пройдуть дощі з грозами та градом- 01.07.2019 15:17
На цьому тижні сильна спека в Україні малоймовірна, повідомили синопники.
1 липня температура повітря в більшості областей України очікується на рівні + 30+ 35.
Однак вже завтра, 2 липня, з півночі до нас наблизиться фронт, який принесе місцями на заході, в центрі, в північні області України, а ввечері і в східні області короткочасні дощі та грози.
У Києві 2 липня також очікуються короткочасні дощі та грози з градом.
Сьогоднішня столична спека у вівторок ослабне до + 26 ... + 28 ° C. У середу-четвер повітря стане свіже ще на кілька градусів. Та й взагалі, до кінця тижня сильна спека в Україні малоймовірна, тільки на півдні і південному сході України високі градуси будуть осідати гарною засмагою на шиях трудівників і тілах тимчасових нероб-курортників ".
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