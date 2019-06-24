В Україні 2 липня пройдуть дощі з грозами та градом

- 01.07.2019 15:17
В Україні 2 липня пройдуть дощі з грозами та градом

На цьому тижні сильна спека в Україні малоймовірна, повідомили синопники.
1 липня температура повітря в більшості областей України очікується на рівні + 30+ 35. 

Однак вже завтра, 2 липня, з півночі до нас наблизиться фронт, який принесе місцями на заході, в центрі, в північні області України, а ввечері і в східні області короткочасні дощі та грози. 

У Києві 2 липня також очікуються короткочасні дощі та грози з градом.

Сьогоднішня столична спека у вівторок ослабне до + 26 ... + 28 ° C. У середу-четвер повітря стане свіже ще на кілька градусів. Та й взагалі, до кінця тижня сильна спека в Україні малоймовірна, тільки на півдні і південному сході України високі градуси будуть осідати гарною засмагою на шиях трудівників і тілах тимчасових нероб-курортників ".

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: прогноз погоди Україна, Чернівці 2 липня 2019, 3 липня 2019

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