



Навчання на курсах місто Чернівці - 01.07.2019 10:45

Ви шукаєте, де навчатися на курсах міста Чернівці?

Курси "Ерудит" міста Чернівці пропонують навчання на курсах:

- Курси масажу (всі види).

- Курси перукарів Чернівці - Курси Перукарської справи ( практична форма навчання, витратні матеріали для практичних занять за рахунок організації).

- Курси Візажистів- стилістів (витратні матеріали для практичних занять за рахунок організації)

- Курси Косметології у Чернівцях ( практичні заняття на базі салону краси).

- Курси Бухгалтерського обліку на підприємствах всіх форм власності.

- Курси крою, шиття, моделювання одягу. Курси швачки, курси прикрашальниці одягу.

- Курси манікюру, педикюру Чернівці (чистка, гелевє, акриловє нарощування, художній розпис нігтів, втілення новітніх технологій в нігтьовій сфері (витратні матеріали для практичних занять за рахунок організації).

- Курси медичного догляду за хворими.

- Курси офіціантів ( практичні заняття на базі ресторану-кафе).

На курсах Ерудит Ви зможете опанувати різні професій, набути досвід. Звертайтеся до нас:

Адреса: Чернівці, вул.Шкільна 6, кабінет №3 (Центр міста . Приміщення КМУ Поліклініки № 1, біля Турецького моста.

Тел. (066) 48-06-876, (099) 22-87-676, (066) 50-90-727

Жителі сучасних міст часто ведуть малорухливий спосіб життя, регулярно скаржаться на болі в спині і на проблеми з опорно-руховим апаратом в цілому. Масаж в цьому випадку здатний покращувати загальний фізичний і навіть емоційний стан людини, вирішувати серйозні проблеми зі здоров'ям і істотно підвищувати якість життя. До лікувального масажу багато хто змушений вдаватися за медичними показаннями, але зараз також дуже популярний масаж косметичний. Попит на послуги фахівців, які вміють робити якісний масаж в різних техніках, зростає з кожним роком.

Наші курси масажу у Чернівцях "Ерудит" дають можливість оволодіти цією затребуваною професією - масажист.

Навчання масажу можливо і без медичної освіти.

Що ж робити, якщо ви хочете працювати масажистом, але не маєте медичної освіти? Освоїти заповітну професію вам допоможуть в нашому навчальному центрі. Ви пройдете вступний курс з анатомії і будовою людського тіла, навчитеся найсучаснішим і ефективним технікам масажу. Пройшовши навчання, ви зможете напрацювати навички та закріпити нові знання на практичних заняттях. Видані після закінчення навчання сертифікат допоможуть вам знайти роботу мрії.

Пропоновані курси включають теорію і практику. Заняття розраховані як на новачків без медичної освіти, так і на досвідчених масажистів. Звертайтеся до нас, якщо хочете навчитися робити масаж з нуля, освоїти нові техніки і отримати хорошу теоретичну базу. Курси масажу проводять практикуючі професіонали, готові поділитися досвідом, розкрити секрети власного успіху і присвятити вас в тонкощі різних технік масажу. Ви можете вибрати найбільш цікаві для вас напрямку.

Навчання техніці масажу в нашому центрі - це і корисний теоретичний матеріал, і захоплюючі практичні заняття з ретельної відпрацюванням техніки. Студенти проходять практику масажу в студіях краси під керівництвом досвідчених викладачів.

Курси масажу: переваги і ціни

Курси масажу в Чернівцях - це прекрасна можливість пройти підготовку у кращих майстрів з масажу і обзавестися відповідним сертифікатом. Студентам без медичної освіти ми рекомендуємо записатися на додаткові курси молодших медсестер. Такий курс допоможе оволодіти необхідними базовими знаннями.

Наші курси мають безліч переваг:

переважання практичних уроків (ви зможете натренувати м'язи рук і дізнатися, як під час масажу розслабляти їх);

отримання навичок від практикуючих фахівців, відмінно вміють робити масаж;

зручний графік занять: навчатися масажу можна в денний і вечірній час.

Також слід зазначити доступну вартість. Ціна буде залежати від того, на які програми масажу ви плануєте записатися, від обраної форми навчання, від того, скільки триватимуть курси.

Ми пропонуємо наступні варіанти:

курси масажу в загальній групі;

курси вихідного дня;

експрес-курс, не менше інформативний і пізнавальний.

Також ми пропонуємо курси масажу за індивідуальними програмами. Щоб дізнатися подробиці про курсах і уточнити вартість отримання освіти, достатньо зателефонувати за телефонами.

Курси перукарів у Чернівцях, яке ви можете пройти в нашому центрі Ерудит, відрізняються тим, що на курсах перукарів будь-який бажаючий може освоїти професію перукаря, не володіючи практично ніякими знаннями.

Як проводиться навчання початківців?

Навчання перукарів для початківців проводиться досвідченими викладачами, які займаються не тільки навчанням слухачів на курсах, але і паралельно працюють в салонах краси, саме тому майже 100% навчального часу відводиться на практику.

навчання парікмахеровКаждому слухачеві, що проходить навчання перукаря з нуля, наш Інститут надає витратні матеріали - фарбу для волосся, рушники, косметичні засоби для догляду за волоссям і багато іншого.

В Інституті Іміджу і Краси особлива увага приділяється тому, щоб кожен слухач зміг відпрацювати отримані навички на живих моделях, тому практично на кожному занятті ви зможете зробити стрижку, укладку, колорування волосся реальної людини, а викладач обов'язково буде стежити за вашою роботою!

По завершенні курсу кожному слухачеві, успішно здав залік, буде видано свідоцтво, отримавши яке, ви зможете працевлаштуватися в будь-який салон краси. Крім цього, багато роботодавців звертаються до Інституту Іміджу і Краси за допомогою в пошуку кадрів, тому наша власна база містить велику кількість відкритих вакансій, на які ви можете претендувати. З питань працевлаштування звертайтеся до менеджерів.



Програма курсів перукарів для початківців:

1. Введення.

1.1 Етика ділового спілкування з клієнтом.

1.2 Обладнання та утримання робочого місця перукаря.

1.3 Перукарні інструменти: види, призначення, прийоми і правила використання, санітарна обробка.

1.3 Електричні прилади на робочому місці перукаря: машинки для стрижки, фени, праски, плойки.

1.4 Різновиди професійної косметики: шампуні, барвники, оксиди, стайлери.

1.5 Типи волосся і їх відмінні риси. Догляд за волоссям.

1.6 Розподіл волосся на зони. Різновиди проборов.

1.7 Основні форми стрижок. Технологія виконання.

1.8 Підготовка клієнта до процедури стрижки, миття голови.



2. Стрижки (практика).

2.1 Подовжені жіночі стрижки з різними техніками градуювань.

2.2 Каре.

2.3 Жіночий класичний.

2.4 Чоловічий класичний.



3. Фарбування волосся (практика).

3.1 Характеристика волосся різних груп.

3.2 П'ять груп барвників, їх призначення, технологія фарбування.

3.3 Основи кольорознавства, колірний круг.

3.4 Первинне фарбування волосся в тон.

3.5 Повторне фарбування.

3.6 Фарбування коренів.



4. Зачіски (практика).

4.1 Розчісування, начесиваніе, тупірованіе.

4.2 Засоби стайлінгу і фіксації зачіски.

4.3 Повітряна укладання.

4.4 Укладання волосся локонами із застосуванням прасування та плойки.



5. Хімічна завивка (практика).

5.1. Використовувані препарати і їх вплив на волосся.

5.2. Порядок виконання хімічної завивки.

5.3. Завивка фарбованого волосся.

5.4. Вимоги безпеки при проведенні хімічної завивки.

Курси косметології Чернівці. В центрі Ерудит ви зможете опанувати професію Косметолог.

Курси призначені для початківців косметологів (в тому числі, які не мають медичної освіти).

Тривалість навчання 64 ак.ч. (8 занять), на яких Ви опануєте основними навичками, необхідні косметолога для роботи в салоні.

Пд час навчання ви познайомитесь з необхідними професійними косметичними засобами, опануєте практичні роботи на заняттях. Використовується тільки професійна косметика європейської якості (Франція, Італія, Іспанія). Наш центр Ерудит є офіційним пнавчальним центром. Важливо памятати, що ся косметика повинна бути сертифікована, не бути аллергенною, мати відмінну результативність при дотриманні всіх правил в роботі.

Заняття на курсах косметологіі у нашому центрі Ерудит проводять фахівці - лікарі з досвідом практичної та педагогічної діяльності. Всі викладачі в штаті і щорічно проходять атестацію на знання свого предмета.

Платинова Буковина, Чернівці

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