



Михайло Жар йде у народні депутати України 2019 - 25.06.2019 14:23

Михайло Жар (Єпископ Лонгин) є намісником Банченського Свято-Вознесенського чоловічого монастиря (УПЦ МП) в селі Банчени.

Михайло Жар був одним із улюблених "батюшків" влади за часів режиму Януковича. Віктор Янукович відвідував Банчени, а також перераховував гроші на благодійність для дитячого будинку, що діє при монастирі (під опікоютут перебуває кількасот дітей).

Михайло Жар – володар звання "Герой України": у 2008 році Віктор Ющенко нагородив його найвищою відзнакою

У 2011 році Банчени відвідував сам патріарх Кіріл. Російський патріарх освятив дитбудинок, а також нагородив Дмитра Фірташа та Юрія Бойка, що долучилися до будівництва тамтешнього собору. Кіріл також обрав собі монастир для ночівлі.



У 2015 році Спілка журналістів Буковини ініціювала позбавлення Лонгіна звання "Героя" через антиукраїнську позицію: настоятель монастиря багаторазово критикував антитерористичну операцію на Донбасі, закликав недопустити мобілізації. На румунському сайті activenews. ro опубліковано фрагменти з проповіді Лонгіна, в котрій він називає "проклятим" керівництво держави, що ініціювало АТО; порівнює посадовців із "сатаністами".

У 2016 році Намісник Вознесенського Банченського чоловічого монастиря (Буковина, УПЦ МП) єпископ Лонгін розпорядився припинити поминання патріарха московського Кіріла на літургіях. Вікарій Чернівецької єпархії пояснив такий вчинок незгодою з зустріччю Кіріла з Папою Римським, котрого вважає "єретиком".



Михайло Жар активно нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня; ювілейною медаллю «20 років незалежності України»; нагрудним знаком «Хрест Пантелеймона Цілителя» Міністерства охорони здоров’я України. Відзначений орденами УПЦ святого преподобного Нестора Літописця II ступеня, УПЦ святого рівноапостольного князя Володимира ІII та ІІ ступенів, «Відзнака Предстоятеля Української православної церкви за церковні заслуги», орденом преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських, преподобного Агапіта Печерського. Нагороджений правом ношення другого наперсного хреста з прикрасами. Став переможцем конкурсу «Людина року в українському християнстві – 2009» Спілки християнських письменників України (СХПУ). Лауреат загальнонаціональної премії «Гордість країни» у номінації «Сімейна історія».

У 1984 році Михайло Жар одружився на Соломії Лілії, через рік у них народився син Володимир, у 1987 році – син Михайло, у 1989 році – дочка Марія.



У 2019 році син Михайла Жара, Михайло Михайлович Жар, вирішив балотуватися у депутати -йде на вибори народних депутатів України від партії ії колишнього очильника Віктора Януковича. Раніше син Михайла Жара вже болотувався у депутати від Партії Регіонів того ж Януковича.

Відомості офіційні: Михайло Михалович Жар народився 4 сiчня в селі Петрашівка Герцаївського району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізина особа – підприємець, член Політичної партії "Опозиційна платформа – за життя", проживає в селі Молниця Герцаївського району Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "опозиційна платформа – за життя".





На фото батько кандидата у депутати Михайло Жар

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