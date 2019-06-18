За переміщення сигарет буковинець позбувся напівпричепа за 250 тисяч.Фото- 24.06.2019 14:23
Сьогодні вранці, 24 червня, в пункті пропуску «Порубне» прикордонники спільно з митниками під час огляду вантажного автомобіля «Renault» української реєстрації у спеціально виготовленому тайнику виявили чергову партію тютюнових виробів.
Сигарети 51-річний водій або його спільники приховали у днищі напівпричепа. Аби вилучити прихований товар, спільно-оглядовій групі прийшлося від’єднувати причеп від транспортного засобу. В подальшому тютюнові вироби було вилучено. За незаконну спробу провести майже 1040 пачок сигарет «Marvel» та «Jin Ling» водія позбавили напівпричепа, який оцінено в 250 тисяч гривень. Щодо сигарет то їх звісно теж вилучено та оцінено в понад 34 тисячі гривень.
Джерело: Прес-служба Чернівецького прикордонного загону
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