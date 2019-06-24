



Правда про ботокс: шкода ботоксу - 24.06.2019 12:24

7 фактів, про які вам потрібно знати перед тим, як ви вирішите використовувати ботокс".

Багато жінок замислюються про застосування ботокса. Це особливо актуально в міру старіння шкіри і появи перших зморшок. Але що потрібно знати перед проведенням цієї процедури?

Якщо ви розглядаєте можливість застосування ботокса, вам слід врахувати кілька речей:

Ботокс не «стирає" зморшки.

Оскільки ботокс є засобом від зморшок, багато людей вважають, що кілька ін'єкцій можуть прибрати їх з лиця. Однак для більшості людей ботокс є скоріше профілактичним засобом, ніж відновлювальних. Активний інгредієнт "заморожує" м'язи обличчя і запобігає їх скорочення і подальше поглиблення зморшок. Лінії і зморшки можуть зменшитися з часом, проте вони можуть ніколи не зникнути.

Процедура дає лише тимчасовий ефект... ін'єкції ботулотоксину

Багато людей впевнені в тому, що ефект від ін'єкцій ботокса триватиме завжди. Насправді тривалість дії ботокса триває близько трьох-чотирьох місяців. Крім того, є певні фактори, які можуть впливати на тривалість ефекту.

Це боляче

Множинні ін'єкції можуть бути досить болючими. Крім того, дискомфорт і біль можуть зберігатися протягом нетривалого періоду часу після проведення процедури.

Яких речей слід уникати після проведення процедури ботоксу?

Протягом шести годин після проведення процедури вам слід уникати надмірної фізичної активності і прийому препаратів, що розріджують кров, таких як ібупрофен. Намагайтеся не нахиляти голову протягом двох годин після проведення ін'єкцій.

Вважається, що ін'єкції ботокса можуть дозволити собі тільки знаменитості. І хоча ця процедура дійсно недешева, вона має набагато меншу ціну, ніж пластичні операції або інші ін'єкційні препарати.

Зробити ін'єкцію ботокса "соромно".

Багато людей бояться того, що інші стануть засуджувати їх вибір. Тим не менше, немає нічого поганого в бажанні виглядати привабливо, природно і добре. Крім того, більшість людей не зможе здогадатися про те, що ви провели процедуру, до тих пір, поки ви самі про неї не розповісте.

Ботокс корисний для психологічного благополуччя.

Дослідження, проведені в 2009 році, показали, що негативні виразу обличчя можуть сприяти зниженню настрою. З цієї причини ін'єкції ботокса, що запобігають здатність хмуритися, можуть сприяти поліпшенню настрою і загального психологічного благополуччя.

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