Коли страхова не сплатить ремонт авто при ДТП

- 24.06.2019 10:20
Коли страхова не сплатить ремонт авто при ДТП

5 випадків, коли страхова не сплатить ремонт авто при ДТП

Страхові компанії, як правило, оптимізують видаткову частину свого бюджету і завжди шукають привід не платити в разі ДТП, пише в Фейсбук Дорожній адвокат.

Водії, які застрахували свій автомобіль, вважають, що позбавили себе проблем в разі ДТП. Однак, якщо страхова компанія оплатить ремонт "чужого" автомобіля, не виключено, що в подальшому ці кошти вона стягне саме з винуватця ДТП, який придбав автоцивілку.

 

Таке стягнення коштів можливе у разі:

1. Якщо водій перебував у стані алкогольного сп'яніння;

2. Якщо водій керував без права на керування відповідної категорії;

3. Якщо після ДТП водій самовільно залишив місце пригоди;

4. Якщо автомобіль був в несправному технічному стані;

5. Якщо водій не повідомив компанію про ДТП в передбачені терміни.

Якщо винуватець ДТП не повертає ці кошти добровільно, то компанія стягує їх в судовому порядку. Також в разі програшу справи, винуватцю потрібно буде сплатити судові витрати страхової компанії, а це також кілька тисяч гривень.

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