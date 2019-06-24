



Міфи та правда про зайву вагу - 24.06.2019 12:15

Кількість міфів і помилок про ожиріння зростає пропорційно з поширеністю цього захворювання. З цієї причини ми зібрали 4 найпоширеніших помилок про ожиріння і 4 спростовують факту.

Міф: Ожиріння - це результат неправильного способу життя

Більшість людей вважають, що ожиріння пов'язане з неправильним вибором дієти і відсутністю фізичних навантажень. Широко поширена думка про те, що люди з ожиріння ліниві і не мають мотивації.

Факт: ожиріння часто є наслідком безлічі факторів

У той час як дієта і недолік фізичної активності дійсно грають важливу роль, існує кілька інших факторів, що сприяють розвитку ожиріння.

Стрес, неправильні звички сну, гормони, хронічні захворювання, основні медичні умови, ліки, генетика і багато інших екологічні та економічні чинники також сприяють розвитку ожиріння. З цієї причини лікування ожиріння має бути індивідуальним і підібраним під конкретну людину з урахуванням факторів, що впливають на вагу його тіла.

Міф: Втрата ваги виправить всі ваші проблеми зі здоров'ям

Втрата ваги може знизити ризик серцево-судинних захворювань, діабету і інших ускладнень, однак порушення енергетичних систем організму може стати причиною нових проблем зі здоров'ям.

Факт: втрата ваги може викликати проблеми зі здоров'ям

Втрата ваги може покращити ваше загальний стан здоров'я, проте це також пов'язано з психологічним стресом, гормональними порушеннями і метаболічними ускладненнями. Занадто швидка втрата ваги може збільшувати ризик втрати м'язової маси і зниження метаболізму. Це також може стати причиною дефіциту поживних речовин, проблем зі сном, каменів в жовчному міхурі та інших ускладнень.

Міф: Рахувати калорії досить для втрати ваги

Вважається, що щоб скинути вагу, досить споживати менше калорій, ніж здатний витратити ваш організм.

Факт: це занадто простий підхід до схуднення

Хоча не можна заперечувати важливість підрахунку калорій для втрати ваги, цього недостатньо для здорового схуднення. Макроелементи, такі як білки, жири і вуглеводи, можуть надавати різний вплив на ваш організм. Тип калорій впливає на кількість енергії, яку ви використовуєте. Це також може вплинути на гормональний баланс, викликаючи тим самим ще більше збільшення ваги.

Міф: Кількість втрачених кілограмів - це головне

Занадто часто програми по зниженню ваги і здорового харчування фокусуються на кількості скинутих кілограмів. Однак така спрямованість може стати причиною психологічних проблем і ще більшого набору ваги.

Факт: потрібно прагнути до здоров'я, а не до втрати ваги

Сьогодні фахівці пропонують акцентувати увагу на таких факторах успіху, як артеріальний тиск, якість харчування, фізична активність, самооцінка і образ тіла, замість того, щоб ставити в якості мети тільки схуднення.

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