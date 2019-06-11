



Вічна мерзлота в Канаді почала танути на 70 років раніше - 19.06.2019 15:27

Як виявии у своєму новому дослідженні вчені Аляскинского університету в Фербенксі (США) виявили, що вічна мерзлота в арктичній частині Канади почала танути на 70 років раніше терміну, встановленого прогнозом. Це вказує на те, що глобальний кліматичний кризу, який торкнеться людську цивілізацію, настає швидше, ніж вважали дослідники. Про це пише видання The Guadian.

За словами фахівців, низка надзвичайно спекотних років дестабілізувала верхні шари криолитозони, які зберігалися протягом тисячоліть. Це свідчить про те, що клімат на Землі зараз стає спекотніше, ніж за останні п'ять і більше тисяч років. Дані, що вказують на катастрофічну ситуацію, були зібрані під час експедиції у віддалені місця Арктики, включаючи занедбану радіолокаційну базу часів холодної війни.

Швидке танення вічної мерзлоти може призвести до вивільнення великої кількості парникових газів. Виникне петля зворотного зв'язку, яка, в свою чергу, посприяє ще більшого підвищення температури. Навіть якщо зобов'язання по скороченню викидів відповідно до Паризької угоди 2015 року буде виконано, люди, ймовірно, не зможуть запобігти подальшому збільшенню температури.

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