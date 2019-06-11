Вічна мерзлота в Канаді почала танути на 70 років раніше

- 19.06.2019 15:27
Вічна мерзлота в Канаді почала танути на 70 років раніше

 Як виявии у своєму новому дослідженні вчені Аляскинского університету в Фербенксі (США) виявили, що вічна мерзлота в арктичній частині Канади почала танути на 70 років раніше терміну, встановленого прогнозом. Це вказує на те, що глобальний кліматичний кризу, який торкнеться людську цивілізацію, настає швидше, ніж вважали дослідники. Про це пише видання The Guadian.

За словами фахівців, низка надзвичайно спекотних років дестабілізувала верхні шари криолитозони, які зберігалися протягом тисячоліть. Це свідчить про те, що клімат на Землі зараз стає спекотніше, ніж за останні п'ять і більше тисяч років. Дані, що вказують на катастрофічну ситуацію, були зібрані під час експедиції у віддалені місця Арктики, включаючи занедбану радіолокаційну базу часів холодної війни.

Швидке танення вічної мерзлоти може призвести до вивільнення великої кількості парникових газів. Виникне петля зворотного зв'язку, яка, в свою чергу, посприяє ще більшого підвищення температури. Навіть якщо зобов'язання по скороченню викидів відповідно до Паризької угоди 2015 року буде виконано, люди, ймовірно, не зможуть запобігти подальшому збільшенню температури.

Ключові слова: танення вічної мерзлоти, таяние ледников 2019

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Знайдена могила Богдана Хмельницького, яку шукали понад 300 років результати нещодавніх досліджень у Суботові приголомшили. На глибині понад 2 метри науковці зафіксували геофізичну аномалію
- 19.06.2019 15:13
За лічені хвилини чернівецькі поліцейські розшукали крадія жителька Герцаївського району що невідома особа викрала з салону маршрутного таксі залишений без нагляду пакет з особистими речами
- 19.06.2019 14:55
Конфлікт у Горбово. Бійка у селі Із заявами про нанесення тілесних ушкоджень до правоохоронців звернулися обидві сторони конфлікту.
- 18.06.2019 17:54
Жінка виграла 100 тисяч доларів завдяки забобонам подруги Порада подруги принісла поціновувачу лотерей з американського
- 18.06.2019 13:45
Мурахи заполонили літак і покусали пасажирів під час рейсу Подробицями інциденту поділилася одна з пасажирок лайнера Шарлотта Бернс.
- 18.06.2019 13:10
На Буковині проводиться набір до лав поліції Наразі здійснюється відбір кандидатів на вакантні посади молодшого складу поліції. А
- 18.06.2019 12:11
У Чернівцях проведуть тренінг для підвищення обізнаності щодо АЧС У рамках проекту ФАО, ЄБРР та Асоціації “Свинарі України” (АСУ), що має
- 17.06.2019 13:52
Які рейси запустить європейський автобусний лоукостер FlixBus в Українї Купити квиток можна через мобільний додаток або сайт. Через додаток також можна відстежити, де перебуває автобус
- 11.06.2019 16:34
Представники ОБСЄ відвідали Путилу Учасники наради обговорили найактуальніші питання діяльності поліції Путильського району
- 11.06.2019 16:09
У Сторожинці легковик зіткнувся з поліцейським автомобілем Коли поліцейські виїхали на службовому автомобілі «Mitsubishi Outlander» на перехрестя
- 11.06.2019 11:51

Всі новини