



За лічені хвилини чернівецькі поліцейські розшукали крадія - 19.06.2019 14:55

Зловмисник викрав із салону маршрутного автобуса пакет з особистими речами, який власниця необачно залишила без нагляду. За скоєння крадіжки чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

18-го червня до Чернівецького відділу поліції звернулася жителька Герцаївського району. Заявниця повідомила, що невідома особа шляхом вільного доступу викрала з салону маршрутного таксі залишений без нагляду пакет з особистими речами.

Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група опитала потерпілу та дізналася прикмети ймовірного крадія. Поліцейські негайно розпочали відпрацювання території, прилеглої до місця злочину. Уже невдовзі працівники Чернівецького відділу поліції спільно з нарядом Управління патрульної поліції помітили чоловіка, який підпадав під опис. Ним виявився 36-річний мешканець Герцаївського району. У зловмисника вилучено викрадені речі.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування.

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