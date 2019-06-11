За лічені хвилини чернівецькі поліцейські розшукали крадія

- 19.06.2019 14:55
За лічені хвилини чернівецькі поліцейські розшукали крадія

 Зловмисник викрав із салону маршрутного автобуса пакет з особистими речами, який власниця необачно залишила без нагляду. За скоєння крадіжки чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

18-го червня до Чернівецького відділу поліції звернулася жителька Герцаївського району. Заявниця повідомила, що невідома особа шляхом вільного доступу викрала з салону маршрутного таксі залишений без нагляду пакет з особистими речами.
Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група опитала потерпілу та дізналася прикмети ймовірного крадія. Поліцейські негайно розпочали відпрацювання території, прилеглої до місця злочину. Уже невдовзі працівники Чернівецького відділу поліції спільно з нарядом Управління патрульної поліції помітили чоловіка, який підпадав під опис. Ним виявився 36-річний мешканець Герцаївського району. У зловмисника вилучено викрадені речі.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування.

Ключові слова: вмкрадення осоистих речей, крадіжка Герцаївський район

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