Мурахи заполонили літак і покусали пасажирів під час рейсу

- 18.06.2019 13:10
Мурахи заполонили літак і покусали пасажирів під час рейсу

Мурахи заполонили літак авіакомпанії United Airlines, що летів з Венеції (Італія) в Ньюарк (штат Нью-Джерсі, США), і покусали пасажирів. Про це повідомляє Daily Mail.

Подробицями інциденту поділилася одна з пасажирок лайнера Шарлотта Бернс. «На рейсі Венеція - Ньюарк по моїй подушці тільки що проповз жирний мураха. Хммм. Це дивно », - написала дівчина в Twitter.

Інші пасажири також виявили мурах на своїх кріслах після того, як один з них дістав свою валізу з багажної полиці. Як з'ясувалося пізніше, саме в його ручній поклажі перебували комахи.

«Мурахи! Мурахи всюди. Вони розбіглися в усіх напрямках. Це просто безумство », - продовжувала Бернс.
Потім пасажирка поскаржилася на роботу членів екіпажу. За її словами, вони відкрили сумку, в якій були мурахи, прямо на кріслі салону літака. «Мурахи були всюди. Один хлопець попереду мене знімав їх з себе, одного за іншим », - уточнила дівчина, прикріпивши до посту знімок укусу на своїй нозі.

Після посадки в Ньюарку лайнер тимчасово відсторонили від польотів, щоб провести ретельне прибирання і ліквідувати комах.

У березні пасажирка канадської авіакомпанії Air Transat поскаржилася, що під час перельоту її вкусив скорпіон. Студентка Куїн Мальтіс летіла на рейсі Торонто - Калгарі і раптово відчула якесь ворушіння в нижній частині спини. Коли дівчина встала з крісла, вона побачила скорпіона.

Ключові слова: комахи у літаку

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