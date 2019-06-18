



Конфлікт у Горбово. Бійка у селі - 18.06.2019 17:54

Із заявами про нанесення тілесних ушкоджень до правоохоронців звернулися обидві сторони конфлікту. Загалом, щодо вказаного інциденту до поліції надійшло шість повідомлень. За вказаними зверненнями слідчі Герцаївського відділення поліції розпочали два кримінальних провадження.

Повідомлення про бійку у селі Горбово надійшло до поліції 16-го червня о 21:30. Коли на місце події прибули працівники Герцаївського ВП, до них звернувся 31-річний місцевий житель, який розповів, що його побив 43-річний односелець. Оглянувши чоловіка, медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої.

Наступного дня в обід на спецлінію «102» звернувся 55-річний батько заявника та повідомив, що він також постраждав у вказаній бійці і приїхав до лікарні для огляду лікарів.

Крім цього, односелець, на якого вказують батько із сином, теж написав заяву про нанесення йому тілесних ушкоджень.

За зверненнями обох сторін інциденту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі у вказаних кримінальних провадженнях тривають досудові розслідування. Поліцейські опитують учасників, свідків і очевидців конфлікту.

Під час моніторингу мережі Інтернет працівники обласного управління Нацполіції виявили інформацію про можливе необ’єктивне розслідування цих проваджень співробітниками Герцаївського відділення поліції. Начальник ГУНП в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв призначив службову перевірку законності дій підлеглих.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Джерело: фото - иллюстрація

Всі новини