



У Чернівцях проведуть тренінг для підвищення обізнаності щодо АЧС - 17.06.2019 13:52

У рамках проекту ФАО, ЄБРР та Асоціації “Свинарі України” (АСУ), що має назву “Підвищення обізнаності щодо АЧС в Україні”, заплановано проведення ряду заходів в регіонах, зокрема симуляційні вправи для фахівців галузі та представників свиногосподарств. Черговий подібний захід, а саме практичний тренінг, заплановано на 19 та 20 червня в Івано-Франківську та Чернівцях.

“Симуляційні вправи об’єднують ветфахівців національного, обласного, районного рівнів, ветеринарів свиногосподарств. Їх мета – розвинути потенцiал з управління спалахом африканської чуми свиней в Українi на нацiональному, обласному, районному рiвнях та рiвнi ферми, з акцентом на тестуваннi та розробцi оперативних процедур щодо: компартменталізації та планування біобезпеки щодо АЧС; пiдозри та вiдбору проб; епiзоотичного рoзслiдування; заходів з ліквідації АЧС відповідно до проекту змін до Інструкції з боротьби та профілактики щодо АЧС тощо”, – зазначають в АСУ.



Минулого року тренінги в рамках проекту “Підвищення обізнаності щодо АЧС в Україні” пройшли в 10 регіонах країни. Участь у заходах взяло більш ніж 400 осіб.

Платинова Буковина, Чернівці

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