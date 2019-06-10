Жінка виграла 100 тисяч доларів завдяки забобонам подруги

- 18.06.2019 13:45
Жінка виграла 100 тисяч доларів завдяки забобонам подруги

Порада подруги принісла поціновувачу лотерей з американського міста Канзас-Сіті, штат Міссурі, великий виграш. Про це повідомляє UPI

Кейтлін Поплін (Katelyn Poplin) стверджує, що зазвичай купує квитки моментальної лотереї, які стоять один або два долари. На цей раз вона вибрала трехдолларовую квиток, тому що подруга помітила на ньому улюблене число.

Повернувшись в машину з покупками, жінка стерла захисний шар і виявила, що виграла 100 000 доларів (6,4 мільйона рублів). «Я сказала подрузі подивитися, щоб переконатися, що не чокнулась і все зробила правильно, - розповіла вона. - Так говорить: "Ага, виграш є!" »

За словами Поплін, удача посміхнулася їй дуже вчасно. Всього за тиждень до покупки лотерейного квитка вона потрапила в аварію і розбив автомобіль. Виграш допоможе вирішити цю проблему.

Раніше в червні повідомлялося, що житель американського штату Північна Кароліна зірвав джекпот в сотні мільйонів доларів, вписавши в лотерейний квиток числа з печива з передбаченнями. Вони принесли йому рекордний для штату виграш в 344,6 мільйона доларів (22,4 мільярда рублів).

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: американська лотерея 2019

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Конфлікт у Горбово. Бійка у селі Із заявами про нанесення тілесних ушкоджень до правоохоронців звернулися обидві сторони конфлікту.
- 18.06.2019 17:54
Мурахи заполонили літак і покусали пасажирів під час рейсу Подробицями інциденту поділилася одна з пасажирок лайнера Шарлотта Бернс.
- 18.06.2019 13:10
На Буковині проводиться набір до лав поліції Наразі здійснюється відбір кандидатів на вакантні посади молодшого складу поліції. А
- 18.06.2019 12:11
У Чернівцях проведуть тренінг для підвищення обізнаності щодо АЧС У рамках проекту ФАО, ЄБРР та Асоціації “Свинарі України” (АСУ), що має
- 17.06.2019 13:52
Які рейси запустить європейський автобусний лоукостер FlixBus в Українї Купити квиток можна через мобільний додаток або сайт. Через додаток також можна відстежити, де перебуває автобус
- 11.06.2019 16:34
Представники ОБСЄ відвідали Путилу Учасники наради обговорили найактуальніші питання діяльності поліції Путильського району
- 11.06.2019 16:09
У Сторожинці легковик зіткнувся з поліцейським автомобілем Коли поліцейські виїхали на службовому автомобілі «Mitsubishi Outlander» на перехрестя
- 11.06.2019 11:51
Росія закупить черешню з Сирії Черешню, яку відмовились закупати країни Європи, закупить Росія
- 11.06.2019 10:36
Відео моменту зіткнення двох автобусів з туристами в Сочі зіткнення двох туристичних автобусів в Сочі, в результаті якого постраждали 26 осіб
- 10.06.2019 21:16
Небезпеки для закриття Білоцерківського водозабору не існує Володимир Осадчий підкреслив, що у річці Рось, за рахунок розбавлення та через багатокілометрову відстань, загалом виявилось не більше
- 10.06.2019 20:43

Всі новини