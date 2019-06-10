



Жінка виграла 100 тисяч доларів завдяки забобонам подруги - 18.06.2019 13:45

Порада подруги принісла поціновувачу лотерей з американського міста Канзас-Сіті, штат Міссурі, великий виграш. Про це повідомляє UPI

Кейтлін Поплін (Katelyn Poplin) стверджує, що зазвичай купує квитки моментальної лотереї, які стоять один або два долари. На цей раз вона вибрала трехдолларовую квиток, тому що подруга помітила на ньому улюблене число.

Повернувшись в машину з покупками, жінка стерла захисний шар і виявила, що виграла 100 000 доларів (6,4 мільйона рублів). «Я сказала подрузі подивитися, щоб переконатися, що не чокнулась і все зробила правильно, - розповіла вона. - Так говорить: "Ага, виграш є!" »

За словами Поплін, удача посміхнулася їй дуже вчасно. Всього за тиждень до покупки лотерейного квитка вона потрапила в аварію і розбив автомобіль. Виграш допоможе вирішити цю проблему.

Раніше в червні повідомлялося, що житель американського штату Північна Кароліна зірвав джекпот в сотні мільйонів доларів, вписавши в лотерейний квиток числа з печива з передбаченнями. Вони принесли йому рекордний для штату виграш в 344,6 мільйона доларів (22,4 мільярда рублів).

Платинова Буковина, Чернівці

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