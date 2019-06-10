



На Буковині проводиться набір до лав поліції - 18.06.2019 12:11

Наразі здійснюється відбір кандидатів на вакантні посади молодшого складу поліції. А саме: 10 вакансій поліцейських сектору реагування патрульної поліції та 9 – поліцейських-водіїв. Конкурс проводиться серед осіб, які вперше приймаються на службу в поліцію.

Ми пропонуємо:

високу та стабільну заробітну плату;

професійну підготовку за міжнародними стандартами;

можливість професійного росту;

повне соціальне забезпечення відповідно до діючого законодавства, пільговий лізинг на житло та компенсацію оренди за винайм житла;

обслуговування вас і членів вашої родини у відомчій лікарні МВС та послуги відомчого дошкільного закладу;

можливість отримання освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.



Вимоги до кандидатів:

громадянство України;

вік від 18 років;

вільне володіння українською мовою;

повна загальна середня освіта;

наявність посвідчення водія категорії «В», «С» (для кандидатів на посаду поліцейського-водія);

знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», Кодексу України про адміністративні правопорушення;

відсутність офіцерського військового або спеціального звання.



Бажані якості та навички:

висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі;

здатність швидко приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях;

дисциплінованість, організованість, відповідальність;

неупередженість, порядність, чесність;

наполегливість, рішучість, стриманість;

комунікабельність, ввічливість, прагнення допомагати людям;

стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень;

високий рівень концентрації уваги;

вміння аргументовано висловлювати свою думку.



Для участі в конкурсі необхідно заповнити онлайн-анкету на сайті nabir.np.gov.ua.

Довідкову інформацію можна отримати за телефоном «Гарячої лінії» сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських: 0661833317, 0372591432.

Прийом документів для участі в конкурсі та надання консультацій щодо порядку його проведення здійснюється до 1 липня 2019 року за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 24 (вхід з вулиці Чайковського) з 9:00 до 17:30 щодня окрім вихідних та святкових днів.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

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