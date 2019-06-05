Які рейси запустить європейський автобусний лоукостер FlixBus в Українї

- 11.06.2019 16:34
Які рейси запустить європейський автобусний лоукостер FlixBus в Українї

 Найбільший автобусний перевізник Європи, FlixBus, оголосив про повноцінний вихід на український ринок. "Це запланована мережа. Ми хочемо ще порадитися з місцевими перевізниками. Їм видніше куди подорожують їх громадяни", - уточнив Міхал Леман, зазначивши, що спочатку рейси будуть з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси і Львова

Вартість квитків буде починатися від 5 євро. "Купити квиток можна через мобільний додаток або сайт. Через додаток також можна відстежити, де перебуває автобус і коли він прибуде. Роздруковувати квиток не потрібно, водій просканує QR-код", - розповів Міхал Леман. Також журналістам повідомили, що до 13 червня напрямками Київ-Кельн, Київ-Росток, Київ-Карлсруе, Київ-Штутгарт, Київ-Відень можна купити квитки від 5 до 15 євро.

"Вимоги до автобусів: кваліфіковані водії, мінімум двоє на нічний лінії для безпеки пасажирів, комфортну відстань між сидіннями - мінімум 76 см, Wi-Fi і FLIX-розваги на борту, доступний туалет в дорозі, розетки і екологічно чистий парк", - додав він.

Як повідомив Міхал Леман, генеральний директор FlixBus в Польщі і Україні, на початковому етапі на українських маршрутах буде задіяно два десятка автобусів. Це будуть не автобуси у фірмовій зеленій лівреї, а автобуси української компанії-партнера, які будуть мати логотип FlixBus. 

Нагадаємо, що в даний час маршрути автобусів компанії FlixBus прокладені через більш ніж 2000 населених пунктів в 29 країнах. Щодня виконується близько 350 тис. рейсів.

Мапа запланованих рейсів FlixBus в Україні у 2019 дивітся на фото нижче. З актуальною саме зараз мапою рейсів варто ознайомитись на офіційному сайті FlixBus

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