



Представники ОБСЄ відвідали Путилу - 11.06.2019 16:09

Сьогодні, 11 червня, керівництво поліції Путильщини провело робочу зустріч із представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області

Учасники наради обговорили найактуальніші питання діяльності поліції Путильського району. Зокрема загальну ситуацію безпеки та її тенденції в районі, протидію незаконному обігу зброї та вибухівки, ситуацію навколо релігійних громад та безпеку на дорогах.

Після закінчення зустрічі представники ОБСЄ схвально оцінили змістовну співбесіду та увагу поліції до них.

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