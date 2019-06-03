



У Сторожинці легковик зіткнувся з поліцейським автомобілем - 11.06.2019 11:51

Дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 10-го червня.

Екіпаж сектору реагування патрульної поліції Сторожинецького відділу поліції отримав повідомлення про правопорушення.

Коли поліцейські виїхали на службовому автомобілі «Mitsubishi Outlander» на перехрестя вулиць Шевченка та Чернівецької з увімкненими світловими та звуковими сигналами, водій автомобіля «BMW» не надав переваги в русі, внаслідок чого відбулося зіткнення.





Всі новини