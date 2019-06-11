Росія закупить черешню з Сирії

- 11.06.2019 10:36
Росія закупить черешню з Сирії

 Черешню, яку відмовились закупати країни Європи, закупить Росія. Таким чином Сирія знайшла собі новий ринок збуту для своєї черешні. Про це повідомляє ТАСС.

Планується, що перша партія ягід, а це прилизно 60 тонн - буде відправлена найближчим часом і прибуде в Росію приблизно через 20 днів. Про це розповів староста селища Сергайя на кордоні з Ліваном Халед Абдулмахмуд. Як він розповідає, знову збирати врожай черешні стало можливо після того, як сирійська армія за допомогою підтримки російських військ звільнила цей район від бойовиків.

В Європі раніше закупали сирійську черешню, однак після початку громадянської війни в 2011 році там відмовилися приймати ягоди і фрукти з Сирії. За словами фермерів, за останнім часом місцева черешня подорожчала майже в чотири рази.

Ключові слова: Сирійська черешня, черешня в Росії

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