



Росія закупить черешню з Сирії - 11.06.2019 10:36

Черешню, яку відмовились закупати країни Європи, закупить Росія. Таким чином Сирія знайшла собі новий ринок збуту для своєї черешні. Про це повідомляє ТАСС.

Планується, що перша партія ягід, а це прилизно 60 тонн - буде відправлена найближчим часом і прибуде в Росію приблизно через 20 днів. Про це розповів староста селища Сергайя на кордоні з Ліваном Халед Абдулмахмуд. Як він розповідає, знову збирати врожай черешні стало можливо після того, як сирійська армія за допомогою підтримки російських військ звільнила цей район від бойовиків.

В Європі раніше закупали сирійську черешню, однак після початку громадянської війни в 2011 році там відмовилися приймати ягоди і фрукти з Сирії. За словами фермерів, за останнім часом місцева черешня подорожчала майже в чотири рази.

Всі новини