Відео моменту зіткнення двох автобусів з туристами в Сочі- 10.06.2019 21:16
З'явилося відео зіткнення двох туристичних автобусів в Сочі, в результаті якого постраждали 26 осіб. На відео видно як після зіткнення з великим туристичним автоусом Yutong на перехресті мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter перевертається на бік і відлітає в сторону. Кадри ДТП опубліковані на YouTube-каналі видання «Кубанські новини».
Раніше 9 червня повідомлялося, що аварія сталася після того, як мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter з 18 пасажирами, який виїжджав з другорядної дороги на головну, не надав перевагу автобусу Yutong, в якому знаходилися 20 пасажирів. Також повідомлялось що екскурсійний мікроавтобус, який потрапив в ДТП належав напівлегальної туристичній фірмі.
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