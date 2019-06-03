



Небезпеки для закриття Білоцерківського водозабору не існує - 10.06.2019 20:43

Сьогодні, 10 червня в ДСНС відбувся спільний брифінг представників Держслужби з надзвичайних ситуацій, Українського гідрометеорологічного інституту, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Державного агентства водних ресурсів України. Учасники брифінгу проінформували громадськість про поточну ситуацію із забрудненням верхів’я річки Рось, що сталася внаслідок ДТП 9 червня, можливої загрози для питного водопостачання міст, які здійснюють водозабезпечення з р. Рось та заходи, що вживаються органами влади.

“Відповідно до попередніх результатів аналізу показників, хімічні, мікробіологічні та фізичні якості питної води у межах м. Біла Церква не перевищують показники, визначенні Державними санітарними нормами та правилами “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” ДсанПІН 2.2.4-171-10, затверджено Міністерством охорони здоров'я України”, - зазначив заступник директора Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Олександр Лещенко.

Разом з тим, він уточнив, що відібрані проби направлено для більш детального аналізу до Державного підприємства “Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Академіка Л.І. Медведя МОЗ України”.

“Орієнтовно результати цих досліджень будуть оприлюдненні сьогодні до кінця доби. Ситуація знаходиться на постійному контролі ДСНС, МОЗ, Держпродспоживслужби та Вінницької, Черкаської та Київської обласних державних адміністрацій”, - додав він.

У свою чергу, Директор Українського гідрометеорологічного інституту Володимир Осадчий підкреслив, що у річці Рось, за рахунок розбавлення та через багатокілометрову відстань, загалом виявилось не більше 10 літрів отруйних речовин, адже небезпечні хімікати спочатку потрапили у воду річки Фоси.

“Крім того, з 5 по 10 червня у річку Рось випала велика кількість опадів, тож небезпеки для закриття Білоцерківського водозабору не існує”, - наголосив він.

Представники Держпродспоживслужби повідомили, що пестициди, які були виявлені на місці події, відносяться до 3 класу токсичності. Дані препарати переважно використовуються для боротьби з бур'янами і хворобами в посівах зернових культур.

Здійснюється об’їзд населених пунктів та господарств, які розташовані нижче за течією, з метою виявлення можливого підмору риби.

При цьому, заступник директора Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Олександр Лещенко зауважив, що наразі візуально не було виявлено фактів загибелі риби.

Учасники брифінгу наголосили, що здійснюватиметься постійний моніторинг та інформування населення про ситуацію, що склалася, а також закликали представників ЗМІ використовувати лише достовірні факти, про які повідомлятимуть уповноважені служби.

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