



Чайка вкрала ролл з лобстером у туристки - 10.06.2019 17:16

Викладач Каліфорнійського університету, спортивний юрист Алісія Джессоп (Alicia Jessop) випадково зняла на фото момент, як чайка краде її ролл з лобстером. Як повідомляє The Guardian, за короткий час відео та фото стало популярним у Twitter, і тепер Алісію називают «дівчина з фотографією чайки». 34-річна Джессоп відвідалась в американський регіон Новая Англия. За час поїздки вона зайшла в популярний заклад, де готують ролли з лобстерами в місті Йорк штат Мэн. Заплатив 21,5 доларів (562 гривні) за ролл, вона вирішила зафоткати його на тлі морського пейзажу та маяка.

Витративши певний час на постановку кадру, жіночка приготувалась зробити кадр. Проте в момент зйомки до неї підлетіла чайка та нахано поцупила ролл лостером! Як результат Джессоп залишилася без їжі, але немає худа без дора, знімок вийшов вдалим та набув шаленої популярності в Twitter.https://twitter.com/RulingSports/status/1137101602630881286

Як розповіла в інтерв'ю Алісія розповіла, що чула про людей, які роблять шалені знімки, проте не здогадувалась що сама може колись стати героїнею подіної історії. «Тільки що витратила 21,5 доларів на фото», - весело прокоментувала Джессоп ситуацію з крадіжкою рола. Юристка вирішила все-таки попробовувати ролл і зробила ще один замовлення, цього разу дівчина не ризикнула змагатись з чайкою на спритність, а з задоволенням спокіно зїла ролл сама. На вдачу, ролл виявився вкусним і стоїть своїх грошей.

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