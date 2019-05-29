



Трамп запровадить торгові мита на текілу - 07.06.2019 21:32

Один з самих відомих у світі виробниів текіли Becle (владіє брендом Хосе Куерво) може зіткнутися з серйозними проблемами через планів президента США, повідомляє Bloomberg.

США є головним ринком для реалізації текілли Becle, саме в США текілли продажі текіли найбільші, ніж в будь-якій іншій країні. Так, Північна Америка забезпечує більш половину щорічного прибутку компанії. в 2018 році Becle вдалося зільшити річний прибуток майже вдвічі, в порівнянні з 2015 роком. Однак бізнес виявився під загрозою після того, як американський президент висловив наміри ввести торгові пошліни відносно мексиканських товарів, якщо влада Мексики не запровадить заходи для стримування потоку мігрантів, що намагаються потрапити у США.



Becle - один з небагатьох мексиканських виробників напоїв, який працює на експорт в США. Таким чином, введення нових мит Вашингтоном призвело до виникнення цієї проблеми і в найближчому майбутньому відбитті на продажах. Як повідомляє агентство, ситуація, що може сприяти вирішенню проблеми, можливе рішення американської сторони, не включати текілу у список товарів, на які поширюються мита, так як що «текіла, по визначенню, повинна походити з Мексики». Чистий прибуток компанії в 2018 склав майже 200 мільйонів доларів.

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