



Фестиваль InStrum Fest Zalischyky запрошує! - 06.06.2019 15:56

InStrum Fest Zalischyky - джерело розвитку Заліщиків та Буковини

Вже вчетверте поспіль Заліщики вітають гостей міста на місцевому музичному фестивалі. Але цього року ми оновлюємо подію, створюємо знаковий для України продукт, що здатен змінити майбутнє міста та реалізувати його туристичний потенціал.

InStrum Fest Zalischyky (29-30 червня 2019) - фестиваль камерно-інструментальної та симфонічної музики та мистецтва. Мета фестивалю - популяризація сучасного культурного продукту, відновлення Заліщиків у якості унікального європейського курорту, відродження вже існуючого потенціалу у інноваційному сучасному контексті.

Заліщики ще декілька десятиліть тому були одним із ключових європейських туристичних центрів, в якому відчувається міцний багатокультурний вплив Польщі, Австро-Угорщини, Литви, до Другої світової війни більшість місцевих була єврейського походження.

Заліщики розташовані 50 км від Чернівців, 120 км від Кам'янець-Подільського, 125 км від Тернополя. Цього року фестиваль заплановано на активні вихідні Дня Конституції та розвиток нової дестинації дає можливість більш рівномірно спрямувати туристичний потік на території країни. Фестиваль InStrum Fest Zalischyky має на меті повернути місту та регіону гідний статус на туристичній мапі України та світових культурних подій.

Головні виконавці фестивалю:

- оркестр Євгена Хмари, піаніста-віртуоза, володаря статусу Yamaha Artist, Марта Адамчук в дуеті з Євгеном Хмарою (30 червня),

- симфонічно-роковий оркестр Brevis (29 червня),

- RADZ - інструментальний гурт із Дніпра (29 червня),

- ROCKOKO – інструментальний гурт, що відносить себе до жанру симфонічного року, симфотроніки (29 червня),

- Святослав Кондратів - популярний скрипаль та композитор,

- Єгор Грушин - львівський композитор і піаніст, що створює та виконує музику у стилі "неокласика" (30 червня),

- DrumArt – многогранний проект напрямку барабанного мистецтва, маршових барабанів,

- Double Blast - чортківській кавер дует, що поєднує класичну музику та поп-рок (30 червня).

Окрім музикальної програми ми планується зона з інтерактивом для гостей: фотозона, майстер-класи, ігри, зона відпочинку, літературний майданчик. Особливий акцент на розвитку туристичного потенціалу місцевості та її промоції, відвідувачам пропонується не тільки культурний, але й привабливий для подорожей контент: сплави по Дністру, відвідування печер, екскурсії.

Подорожі новими місцями України та сприяння розвитку культури - найцінніший внесок у своє майбутнє та майбутнє країни, який може зробити кожен громадянин. Запрошуємо Вас на InStrum Fest Zalischyky у якості гостя та продовжуємо пошук талантів!

Квитки та актуальна інформація про фестиваль на https://instrumfest.com.ua/

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