



Колишній президент України Леонід Кучма повернувся в переговорну групу по Донбасу - 03.06.2019 14:54

Колишній президент України Леонід Кучма прокоментував рішення чинного глави держави Володимира Зеленського про своє повернення в тристоронню контактну групу по Донбасу.

Політик заявив, що раніше працював в якості «весільного генерала», а тепер «буде приймати рішення», чому дуже радий. Колишній президент підкреслив, що рішення у тристоронній контактній групі повинні не тільки прийматися, але і виконуватися всіма сторонами. «Все ж не просто ми там існуємо», - підсумував він.

3 червня Зеленський повернув Кучму до складу тристоронньої контактної групи по Донбасу. Президент, оголошуючи про своє рішення, зазначив, що зустріч контактної групи за участю Кучми пройде 5 червня.

Другий президент України вже очолював українську делегацію в тристоронньої контактній групі, однак у вересні 2018 року залишив цей пост. Своє рішення він пояснював тим, що досяг «критичного віку» - йому виповнилося 80 років.

У тристоронню контактну групу із врегулювання конфлікту Кучма увійшов в 2014 році. Він залишався останнім з тих, чий підпис стояв під Мінськом угод і хто брав участь в переговорному процесі. Документ тоді також підписали посол ОБСЄ в Україні Хайді Тальявіні (подала у відставку в червні 2015 року), посол Росії на Україні Михайло Зурабов (звільнений з посади в липні 2016- го), а також глави самопроголошених Луганській і Донецькій народних республік Ігор Плотницкий (пішов у відставку в листопаді 2017 го) і Олександр Захарченко (загинув в серпні 2018 го).

Друге Мінське угода є основоположним документом для врегулювання ситуації в Донбасі. Його погодили керівники Росії, України, Німеччини та Франції. Свої підписи під документом 12 лютого 2015 року поставили представники Росії, України, ОБСЄ, а також тогочасні керівники самопроголошених Донецької і Луганської народних республік

Платинова Буковина, Чернівці

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