Обнова Фест у Чернівцях 2019. Програма- 27.05.2019 16:53
Друзі, хочемо повідомити чудову новину – стартує «Обнова-фест» - 2019!
Нагадаємо, що «Обнова-фест» - це етнодуховний фестиваль, який уже 11 років поспіль проходить у Чернівцях на Зелені свята.Обнова-фест 2019 заявки надсилайте на obnovafest@gmail.com
Цьогорічний фестиваль з благословення єпископа Чернівецького УГКЦ Йосафата (Мощича), плануємо провести 16 червня!
ХІ «Обнова-фест» - буде особливим, адже присвячується року сім’ї, який оголосила Всеукраїнська Рада Церков, а також ювілею композитора і поета Володимира Івасюка.
Просимо зголошуватися до участі на електронну адресу - obnovafest@gmail.com, або на нашій сторінці у Facebook. Заявки приймаємо до 15 травня.
Незабутнє свято сім’ї з «Обнова-фест» 2019!
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