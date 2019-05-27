



Обнова Фест у Чернівцях 2019. Програма - 27.05.2019 16:53

Друзі, хочемо повідомити чудову новину – стартує «Обнова-фест» - 2019!

Нагадаємо, що «Обнова-фест» - це етнодуховний фестиваль, який уже 11 років поспіль проходить у Чернівцях на Зелені свята.Обнова-фест 2019 заявки надсилайте на obnovafest@gmail.com

Цьогорічний фестиваль з благословення єпископа Чернівецького УГКЦ Йосафата (Мощича), плануємо провести 16 червня!

ХІ «Обнова-фест» - буде особливим, адже присвячується року сім’ї, який оголосила Всеукраїнська Рада Церков, а також ювілею композитора і поета Володимира Івасюка.

Просимо зголошуватися до участі на електронну адресу - obnovafest@gmail.com, або на нашій сторінці у Facebook. Заявки приймаємо до 15 травня.

Незабутнє свято сім’ї з «Обнова-фест» 2019!

Платинова Буковина, Чернівці

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