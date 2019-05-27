Київська школа економіки відмовилася від викладання українською мовою.

- 29.05.2019 13:51
Київська школа економіки відмовилася від викладання українською мовою.

Про це написав її почесний президент Тимофій Милованов в своєму Facebook.

«Закон про мову вимагає, щоб Київська школа економіки викладала на українській мові. Нам це не підходить. Ми викладаємо виключно англійською. На більшості програм. Також закон вимагає, щоб ми вчили наших студентів української мови. Нам це теж не підходить », - написав він.

Милованов повідомив, що ресурси школи обмежені, так як вона живе виключно за рахунок пожертвувань благодійників.

Він також зазначив, що школа повинна бути відповідальною «перед донорами і суспільством і витрачати благодійні внески на навчання студентів сучасним навичкам, які роблять їх конкурентоспроможними в світі».

Почесний президент додав, що освітня установа готово до штрафів, відкликання ліцензії та навіть переїзду за межі країни, проте не переведе освіту на українську мову.

25 квітня Верховна Рада прийняла закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Відразу після голосування спікер Ради Андрій Парубій підписав закон, пізніше він був підписаний і йдуть президентом Петром Порошенко. У команді нового президента Володимира Зеленського закон назвали методом батога, закликавши збільшувати кількість пряників навколо української мови. Там також запропонували перевірити документ на предмет порушень прав мовних меншин.

Згідно з документом, чиновники зобов'язані говорити українською на засіданнях, заходах, зустрічах, а органи державної влади - використовувати версії комп'ютерних програм з інтерфейсом державною мовою. Всі сторінки державних органів, підприємств і державних ЗМІ також повинні вестися українською.

Київська школа економіки заснована в 1996 році Консорціумом економічних досліджень та освіти (EERC).

Платинова Буковина, Чернівці

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