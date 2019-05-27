У 2022 році Румунія може гібридно окупувати Чернівецьку область

- 30.05.2019 14:43
У 2022 році Румунія може гібридно окупувати Чернівецьку область

Кремль планує захоплення ще двох областей в Україні: відомого блогера насторожило відео. 

Президент Росії Володимир Путін виношує хитрий план по окупації Чернівецької області України та частини Одеської області до 2022 року

До такого висновку прийшов військовий оглядач Олександр Коваленко, передає Південний кур'єр.

"Днями на відеохостинг YouTube було залито аматорське відео про те, як у 2022 році Румунія може, з метою захисту своїх громадян, гибридно окупувати Чернівецьку область України і частина Одеської області. Каталізатором для таких дій може послужити активізація бойових дій на Сході України, аж до повномасштабного наступу російських окупаційних сил ", - упевнений він.
 
За його словами, 2022 рік обраний не випадково.

"Саме 2022 й рік в кулуарах Кремля довгий час обговорюється як рік обрання Володимира Путіна на його перший термін як президента союзної держави, в яке б входила Росія, Білорусь і частина окупованої України", - уточнив політолог.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: окупація Румінії Чернівців

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Заарештовано винуватця смертельної ДТП у Чернівцях на Галицькому шляху 28-го травня о пів на 23 годину до поліції надійшло повідомлення про зіткнення мотоцикла та автомобіля по
- 31.05.2019 18:25
Жителі Мінська вишикувалися в чергу на «гейські» гри Жителі Мінська публікують в соцмережах фотографії, зроблені на тлі вивіски «Європейські ігри 2019» таким
- 31.05.2019 13:37
Київська школа економіки відмовилася від викладання українською мовою. Про це написав її почесний президент Тимофій Милованов в своєму Facebook.
- 29.05.2019 13:51
Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Луганщині У Станиці Луганській Президент побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах. Найближча позиція супротивника – за 400 метрів.
- 27.05.2019 20:48
На Камчатці турист ледь встиг втікти від ведмідя. Відео Хижак миттєво кидається на потенційну здобич, у той час як чоловік з усіх ніг біжить, щоб повернутися всередину свого автомобіля.
- 27.05.2019 20:39
Обнова Фест у Чернівцях 2019. Програма заявки надсилайте на obnovafest@gmail.com
- 27.05.2019 16:53
Можливості веб-порталу Пенсійного фонду Спеціально розроблені електронні сервіси орієнтовані не лише на пенсіонерів, а й підприємців, майбутніх пенсіонерів, студентську молоді, яка тільки стоїть перед вибором свого трудового шляху.
- 27.05.2019 16:44
Президент Зеленський закликав ВР голосувати за реформаторські законопроекти Попри те, що ваша діяльність майже остаточно знищила легітимність Верховної Ради, у вас є шанс хоч трохи відновити довіру суспільства до представницької демократії.
- 27.05.2019 16:08
В США коштовний метеоріт впав на собачу халабуду
- 27.05.2019 16:01
Під час старту в російську ракету Союз вдарила блискавка В російську космічну ракету «Союз-2.1б» , що стартувала сьогодні, 27 травня в 09:23
- 27.05.2019 15:37

Всі новини