



У 2022 році Румунія може гібридно окупувати Чернівецьку область - 30.05.2019 14:43

Кремль планує захоплення ще двох областей в Україні: відомого блогера насторожило відео.

Президент Росії Володимир Путін виношує хитрий план по окупації Чернівецької області України та частини Одеської області до 2022 року

До такого висновку прийшов військовий оглядач Олександр Коваленко, передає Південний кур'єр.

"Днями на відеохостинг YouTube було залито аматорське відео про те, як у 2022 році Румунія може, з метою захисту своїх громадян, гибридно окупувати Чернівецьку область України і частина Одеської області. Каталізатором для таких дій може послужити активізація бойових дій на Сході України, аж до повномасштабного наступу російських окупаційних сил ", - упевнений він.



За його словами, 2022 рік обраний не випадково.

"Саме 2022 й рік в кулуарах Кремля довгий час обговорюється як рік обрання Володимира Путіна на його перший термін як президента союзної держави, в яке б входила Росія, Білорусь і частина окупованої України", - уточнив політолог.

Платинова Буковина, Чернівці

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