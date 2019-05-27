



Жителі Мінська вишикувалися в чергу на «гейські» гри - 31.05.2019 13:37

Жителі Мінська публікують в соцмережах фотографії, зроблені на тлі вивіски «Європейські ігри 2019» таким чином, щоб напис читався як «гейському гри». Про це повідомляє видання The Village Білорусь.

Користувачі соцмереж пишуть, що для того, щоб зробити таке фото, у вивіски вишиковується черга. При цьому думка про флешмоб у них розділилося: хтось вважає фотографії несмішними, інші бачать в них стьоб на гомофобне суспільство і деяких чиновників.

Європейські ігри - міжнародний змагання атлетів Європи, які проходять раз на чотири роки. У них беруть участь спортсмени з усіх країн Європи, за винятком Ватикану, а також Кіпру, Туреччини, Ізраїлю і країни Закавказзя - Азербайджану, Грузіі, Вірменіі.

У 2019 Ігри пройдуть тільки вдруге. Торжество буде організовано в Мінську з 21 по 30 червня. Рішення про місце проведення було прийнято ще в 2016 році.

Раніше Мінськ зайняв перше місце в списку обов'язкових до відвідування європейських міст. Столицю Білорусії охарактеризували як чисте, безпечне і доброзичливе місто, де можна недорого забронювати житло

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