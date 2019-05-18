Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Луганщині

- 27.05.2019 20:48
Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Луганщині

Президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку на Луганщину, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті. Глава держави поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів.

У Станиці Луганській Президент побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах. Найближча позиція супротивника – за 400 метрів.

Оглянувши побутові умови, у яких перебувають захисники, Володимир Зеленський відзначив необхідність покращення забезпечення.

«Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними», – сказав Глава держави.

Крім того, Президент заслухав доповідь командувача операції Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського про ситуацію в районі проведення ООС. У нараді взяв участь начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

 

Ключові слова: Зеленський на Луганщині

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Камчатці турист ледь встиг втікти від ведмідя. Відео Хижак миттєво кидається на потенційну здобич, у той час як чоловік з усіх ніг біжить, щоб повернутися всередину свого автомобіля.
- 27.05.2019 20:39
Можливості веб-порталу Пенсійного фонду Спеціально розроблені електронні сервіси орієнтовані не лише на пенсіонерів, а й підприємців, майбутніх пенсіонерів, студентську молоді, яка тільки стоїть перед вибором свого трудового шляху.
- 27.05.2019 16:44
Президент Зеленський закликав ВР голосувати за реформаторські законопроекти Попри те, що ваша діяльність майже остаточно знищила легітимність Верховної Ради, у вас є шанс хоч трохи відновити довіру суспільства до представницької демократії.
- 27.05.2019 16:08
В США коштовний метеоріт впав на собачу халабуду
- 27.05.2019 16:01
Під час старту в російську ракету Союз вдарила блискавка В російську космічну ракету «Союз-2.1б» , що стартувала сьогодні, 27 травня в 09:23
- 27.05.2019 15:37
За ніч стались дві ДТП з потерпілими В результаті аварій постраждало шестеро осіб, двоє з них – загинуло.
- 27.05.2019 10:46
У Чернівцях поліція викрила злодія Цього разу зловмисник викрав велосипед. Речовий доказ вилучено. Відносно чоловіка застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
- 23.05.2019 20:53
Працівники Заставнівського відділення поліції знайшли загублених у натовпі дітей Під час святкових заходів 22 травня до поліцейських 5 разів зверталися громадяни про розшук загублених у натовпі дітей
- 23.05.2019 20:44
Президент України Володимир Зеленський розпускає Верховну Раду Володимир Зеленський попросив народних депутатів під час 2-х місяців, чинних повноважень ВР 8 скликання прийняти закони
- 20.05.2019 11:32
50-річний чернівчанин на автомобілі «Audi» наїхав на 37-річну чернівчанку У Чернівцях в аварії травмувалася жінка-пішохід. Потерпілу доставлено
- 18.05.2019 14:12

Всі новини