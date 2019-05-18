Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Луганщині- 27.05.2019 20:48
Президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку на Луганщину, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті. Глава держави поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів.
У Станиці Луганській Президент побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах. Найближча позиція супротивника – за 400 метрів.
Оглянувши побутові умови, у яких перебувають захисники, Володимир Зеленський відзначив необхідність покращення забезпечення.
«Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними», – сказав Глава держави.
Крім того, Президент заслухав доповідь командувача операції Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського про ситуацію в районі проведення ООС. У нараді взяв участь начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
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