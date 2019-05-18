



На Камчатці турист ледь встиг втікти від ведмідя. Відео - 27.05.2019 20:39

На відео, що опубліковано The Dayli Mail можна поачити що ведмідь спочатку відступає, але турист раптово зупинєтся, потім робить помилку яка ледь не вартувала йому життя- повертається спиною та тікає.

Хижак миттєво кидається на потенційну здобич, у той час як чоловік з усіх ніг біжить, щоб повернутися всередину свого автомобіля.

Друзі чоловіка кричать , щоб спробувати відлякати ведмедя, кажуть у репортажі. '' Чому люди не можуть дорости до того, щоб поводитись зріло в природі? '

Дика істота піднімається на задніх лапах та наближається до автомобіля.

Турист був невідомим, але він кинув виклик попередженням в Камчатському регіоні Росії, щоб не годувати та не підходити до ведмедів, що викликало гнівну реакцію з боку місцевих жителів, повідомляє The Siberian Times.

«Для глупця немає закону. Він звертається до дикої тварини, як до домашнього улюбленця, - написала в комментах Сандра Фадєєва.

Багато інших коментарів до цього відео, особливо від мешканців Камчатки, знайомих з близькими до коричневих ведмедів, сказали, що шкода, що ведмідь не наздогнав хлопця.

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