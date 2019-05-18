На Камчатці турист ледь встиг втікти від ведмідя. Відео

- 27.05.2019 20:39
На Камчатці турист ледь встиг втікти від ведмідя. Відео

На відео, що опубліковано The Dayli Mail можна поачити що ведмідь спочатку відступає, але турист раптово зупинєтся, потім робить помилку яка ледь не вартувала йому життя- повертається спиною та тікає.

Хижак миттєво кидається на потенційну здобич, у той час як чоловік з усіх ніг біжить, щоб повернутися всередину свого автомобіля.

Друзі чоловіка кричать , щоб спробувати відлякати ведмедя, кажуть у репортажі. '' Чому люди не можуть дорости до того, щоб поводитись зріло в природі? '
Дика істота піднімається на задніх лапах та наближається до автомобіля.

Турист був невідомим, але він кинув виклик попередженням в Камчатському регіоні Росії, щоб не годувати та не підходити до ведмедів, що викликало гнівну реакцію з боку місцевих жителів, повідомляє The Siberian Times.

«Для глупця немає закону. Він звертається до дикої тварини, як до домашнього улюбленця, - написала в комментах Сандра Фадєєва.

Багато інших коментарів до цього відео, особливо від мешканців Камчатки, знайомих з близькими до коричневих ведмедів, сказали, що шкода, що ведмідь не наздогнав хлопця.

 

Ключові слова: втікти від ведмідя

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