



В США коштовний метеоріт впав на собачу халабуду - 27.05.2019 16:01

В Коста-Рике на будку з собакою впав рідкісний метеорит. Про це повідомляє видання The Popular Science.

23 квітня в атмосферу над містом Агуас-Заркас зявився метеорит величою з пральну машину. При падінні він розвалювався на сотні части розірваних величин. Шмат вагою біля кілограма пробив кришу будинку і впав на обідній стіл. Другiй фрагмент впав на халабуду, де спав собако на прізьвісько Рокки. Стіл був зіпсований, але песзовсім не пострадав, але дуже злякався. Вчені знають, що метеорит був углеродистий хондритом у составі якого переважно глина. «Углеродистые хондриты відносно рідкісні, однак, входять до числа самих цінних для дослідників, оскільки дозволяють розібратися в процесі розвитку Сонячної системи» (Meenakshi Wadhwa). Крім того, метеорити з високим вмістом глини допомагають розроляти методи добування води з астероїдів, що може стати надзвичайно корисним при освоєнні космосу.

Проблема полягає в тому, що вони є дуже недолговічними і можуть зникнути після першого дощика. Згідно пресс-релизу Университета штата Аризона, до 20 травня був проведен збір близько 25 кілограм метеоритів з Агуас-Заркаса. Один з фрагментів знайшли в собачій будці.

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