Під час старту в російську ракету Союз вдарила блискавка- 27.05.2019 15:37
В російську космічну ракету «Союз-2.1б» , яка стартувала сьогодні, 27 травня в 09:23 по московскому часу ракету з космодрому Плесецк попала блискавка відразу після старту. Відповідальне відео оприлюднив Дмитрий Рогозин у себе в Twitter.
Інцидент стався приблизно через 10 секунд після старту носія, однак не зупинив виконаня місії. За інформацією ТАСС, блискавка вдарила в головний обтягувач і далі в третій ступень ракети.
«Пуск прошел в штатному режимі. Помилка, ми війська, що працюють за будь-якої погоди. Це ще раз доводить те, що блискавка не може пошкодити нашу ракетно-космічну зброя », - заявив начальник космодрому Плесецк генерал-майор Николай Нестечук.
В ході пускової ракети «Союз-2.1б» з розгорнутим блоком «Фрегат» вийшла на навколоземну орбіту навігаційний космічний апарат «Глонасс-М». Космічні війська ВКС Росії прийняли спутник управління.
Користовачі по-різному, фноді з гумором та скепсисомм коментують цю подію під записом Рогозіна. Наприклад ROTENBERG ™@SERG__ROTENBERG написав:
Ну що ж, всі запуски наших ракет виглядають, як запуск ракет землі-повітря, випущених з ЗРК, з таємного полігону і знятим на кнопочний телефон, а запуск ракету Маска, як з'їмка Голівудського фільму, і на борту сидить Брюс Уілліс летить рятувати землю от астероиду?
А Евгений Егоров написав: Ну молнию четко Мосфильм зафотошопил
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