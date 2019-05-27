



За ніч стались дві ДТП з потерпілими - 27.05.2019 10:46

В обох випадках водії не впорались з кермуванням. В результаті аварій постраждало шестеро осіб, двоє з них – загинуло.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 27-го травня приблизно о 1-й годині ночі у місті Сторожинець. Рухаючись автомобілем «Mercedes-Benz 270 CDI» у напрямку села Панка, 22-річний місцевий житель намагався здійснити обгін попутного транспорту. Не врахувавши дорожню обстановку, водій не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з бетонним містком.

Водій отримав травми несумісні з життям і помер на місці події. Чотирьох пасажирів, віком від 16 до 20 років, з травмами різної тяжкості доставлено до Сторожинецької центральної районної лікарні. Один і з них – брат водія, 2003 року народження, – помер від отриманих травм під час надання медичної допомоги.

Тіла померлих направлено на судово-медичну експертизу.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Інша аварія трапилась на Новоселиччині опівночі. Керуючи автомобілем «Nissan» у селі Костичани, водій, житель цього населеного пункту, допустив наїзд на електроопору. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 23-річного водія госпіталізовано до Новоселицької центральної районної лікарні з діагнозом «струс головного мозку, рвана рана волосяної частини голови».

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Платинова Буковина, Чернівці

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