



У Чернівцях поліція викрила злодія - 23.05.2019 20:53

До поліції надійшло повідомлення 31-річної чернівчанки про те, що невідома особа з під’їзду одного із житлових будинків у Чернівцях викрала велосипед. Сума завданих збитків складає 2 тисячі гривень.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники Чернівецького відділу поліції встановили особу злочинця. Ним виявився 34-річний раніше судимий за скоєння майнових злочинів місцевий житель.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

Джерело: Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

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