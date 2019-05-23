У Чернівцях поліція викрила злодія

- 23.05.2019 20:53
У Чернівцях поліція викрила злодія

До поліції надійшло повідомлення 31-річної чернівчанки про те, що невідома особа з під’їзду одного із житлових будинків у Чернівцях викрала велосипед. Сума завданих збитків складає 2 тисячі гривень.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники Чернівецького відділу поліції встановили особу злочинця. Ним виявився 34-річний раніше судимий за скоєння майнових злочинів місцевий житель.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування. 

Джерело: Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Ключові слова: викрадення велосипеду Чернівці

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