Працівники Заставнівського відділення поліції знайшли загублених у натовпі дітей

- 23.05.2019 20:44
Працівники Заставнівського відділення поліції знайшли загублених у натовпі дітей

 22 травня у Заставні відбулися урочистості з нагоди відзначення 430-ї річниці першої згадки про місто. Поліцейські подбали про безпеку учасників свята й не допустили будь-яких порушень.
Для безпечного розміщення атракціонів і торгівельних павільйонів, у центральній частині міста було обмежено рух транспорту. Щоб забезпечити належну безпеку водіїв та громадян, працівники Заставнівського відділення поліції здійснювали регулювання дорожнього руху та вказували автомобілістам схему об’їзду вказаної частини міста.
Під час святкових заходів до поліцейських 5 разів зверталися громадяни про розшук загублених у натовпі дітей. Усіх неповнолітніх правоохоронці оперативно знайшли та передали батькам. Упродовж проведення урочистих заходів і святкового концерту поліцейські забезпечили охорону правопорядку та не допустили правопорушень на території міста.

Ключові слова: Заставна 430-річчя

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