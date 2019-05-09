



Президент України Володимир Зеленський ропускає Верховну Раду - 20.05.2019 11:32

Президент України Володимир Зеленський, відразу ж після принесення урочистої присяги Президента України заявив про розпуск Верховної Ради. Володимир Зеленський попросив народних депутатів під час 2-х місяців, чинних повноважень ВР 8 скликання прийняти закони про депутатську недоторканність, про відкрити списки на виборах, прийняти закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, а також закликав звільнити з посад голови СБУ, генпрокурора та міністра оборони України. Також Володимир Зеленський повідомив що першочерговою задачею для сее бачить припинення вогню на Донасі та повернення полонених. Зеленський попросив українців розділити з ним відповідальність за майбутнє країни, кожен з нас президент- заявив Зеленський.

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