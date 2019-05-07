Чоловік завів тарантула заради відлякування тещі

- 13.05.2019 17:52
Чоловік завів тарантула заради відлякування тещі

Користувач Reddit розповів, як віднадив тещу від щоденних візитів до себе додому. Він зізнався, що завів павука, в співтоваристві AmItheAsshole ( «А чи не сволота я?»).

Чоловік пояснив, що вже багато років одружений на китаянці. За його словами, батьки жінки дуже консервативні і не розуміють, що таке приватність, а дружина ніяк не може встановити межі у відносинах з ними.

«Якщо з тестем можна домовитися, то теща просто божевільна», - описав їх користувач. Він поскаржився, що мати його дружини приходить кожен день без запрошення і постійно бурчить.

Кілька місяців тому чоловік дізнався, що теща панічно боїться павуків. Тоді він додумався завести домашнього тарантула, щоб жінка більше не приходила, проте не розкрив дружині свої мотиви. Як тільки вихованець з'явився у них вдома, в гості став приходити тільки тесть.

Користувач запитав, чи можна вважати його вчинок поганим, враховуючи, що він не розкрив всієї правди дружині. «Вона не реагувала на моє занепокоєння про особисті кордонах роками, так що у мене не було вибору. До того ж, тарантул - відмінний вихованець », - підсумував чоловік.

Коментатори припустили, що дружина чоловіка все зрозуміла і сама рада, що їй вдалося позбутися від надмірної опіки матері і уникнути сварки з нею.

Платинова Буковина, Чернівці

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