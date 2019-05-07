Програма Дня вуличної музики у Чернівцях 2019. 19 травня

- 13.05.2019 18:43
Програма Дня вуличної музики у Чернівцях 2019. 19 травня

У місті цього року працюватиме 5 локацій
День Вуличної Музики (ДВМ) – це один із найбільш масштабних волонтерських проектів у світі. У Чернівцях ДВМ відбуватиметься вже 6 рік поспіль. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради.

До участі у ДВМ-2019 зголосилося майже 500 виконавців, в т.ч. 90 гуртів, з міста Чернівці та області!

Цього року до нас завітають також музиканти з інших міст України!

На вулиці своїх міст виходять сотні музикантів професіоналів та аматорів, які грають і співають свою музику.

Цього року Свято у Чернівцях відбудеться 19 травня і триватиме з 12:00 до 22:00, а також нічна частина з 19:00 до 07:00.

У Чернівцях цього року працюватиме 5 локацій ДВМ : 4 денних сцен +1 нічна

Урочисте відкриття Дня Вуличної Музики

12.00 – Центральна площа, сходи Ратуші

Сцена «Фолк-Kласична» – місце проведення (сходи Ратуші)

Початок 13:00 – закінчення 22:00

Жанри спрямування: український, румунський, польський фольклор, слов’янський етнос, класична музика.

Сцена «Акустична» – місце проведення (вул.О.Кобилянської, біля Панської гуральні)

початок 13:00 – закінчення 22:00

Жанри спрямування: акустична музика, реггі, рок, фолк.

Сцена «Молодіжна» – місце проведення (Театральна площа )

початок 13:00 – закінчення 22:00

Жанри спрямування: реп, хіп-хоп, вуличні танці.

Сцена «Рок» – місце проведення (вул. О.Кобилянської, біля Целанівського центру)

початок 13:00 – закінчення 22:00

Жанри спрямування: поп-рок, джаз, фанк, інді, рок.

Нічна сцена – місце проведення Чернівецький пляж, «Маяк» на Пруті

початок 19:00 – закінчення 07:00

Жанри спрямування: електронна музика різних спрямувань.

Додаткові події ДВМ 2019:

Ярмарка хендмейду (вул. О.Кобилянської), ChernivtsyTalks (простір Belle Vue на вул. О.Кобилянської)

початок о 15:00.

Лекція у форматі ChernivtsіTalks, яка охоплює 4 теми:

Сергій Кушнір “Як створюється ”
Олександр Сушинський “Аут_антична імпровізаційна музика”
Вікторія Медведко “Клезмерська музика”
Артем Жук “Концертний менеджмент”
кінопоказ
початок о 18:00.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: День вуличної музики Чернівці 2019

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