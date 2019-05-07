Костюми росіян і українців назвали найбільш дивними за всю історію «Євробачення»

- 14.05.2019 14:37
Костюми росіян і українців назвали найбільш дивними за всю історію «Євробачення»

Британське видання Independent визнало костюми російських і українських виконавців самими дивними в історії музичного конкурсу «Євробачення».

Журналісти згадали наряд Андрія Данилка, який виступав під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка в 2007 році. Тоді Данилко з'явився на сцені в блискучому сріблястому пальто з поясом і масивному головному уборі у вигляді зірки. На змаганні Вєрка Сердючка представляла Україну з піснею Dancing Lasha Tumbai і посіла друге місце.

Видання також звернуло увагу на конкурсанток з Росії - колектив «Бурановські бабусі» з села Бураново Малопургінского району Удмуртії. У 2012 році жінки виступали на «Євробаченні» в червоних сарафанах з народним Удмуртська візерунком і теж зайняли друге місце.

У 2019 конкурс «Євробачення» буде проходити з 14 по 18 травня в Тель-Авіві. Росію представить виконавець Сергій Лазарєв з композицією Scream. Фінал транслюватиметься у всьому світі 18 травня.

Раніше в травні співак Сергій Лазарєв розповів в інтерв'ю програмі «Вечірній Ургант» на Першому каналі про нове правило, яке ввели організатори «Євробачення»: конкурсанти тепер повинні здати кров перед стартом змагання.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Євробачення 2019, кращі костюми

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